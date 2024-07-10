Sendika yöneticileri beraat etti

Yayınlanma: 10.07.2024 - 13:45

Güncelleme: 10.07.2024 - 13:45

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun önceki dönem Genel Başkanı Mehmet Balık, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, önceki dönem Eğitim-İş Denetleme Kurulu Başkanı Suat Sadış, Eğitim-İş Ankara İl Başkanı Doğan Dağdelen ve Denizli İl Başkanı Namık Kemal Aydoğan’ın TÜİK’i protesto etmelerine yönelik “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefet” suçundan yargılandıkları davada dün karar günüydü. Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklardan sadece Dede katıldı.

SAVCI MÜTALAASINI TEKRARLADI

Duruşma savcının mütalaasını açıklamasıyla başladı. Savcı daha önce verdiği "Eylemcilerin polisin dağılın uyarısına uymamaları gerekçesiyle yasaya aykırı hareket etmekten cezalandırılmalarına" yönelik mütalaasını tekrarladı. Ardından sanık avukatlarının savunmasına geçildi.

'DAĞILIN İHBARINA UYMAMAK SUÇ DEĞİL'

Mücahit Dede'nin avukatı Doğan Erkan duruşmada yaptığı savunmada; mahkemelerin son dönemde Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımadığını, bunun yaygın bir uygulama olduğunu söyledi. Avukat Erkan, "Bir hususu anlamakta zorlanıyoruz. Söz konusu protesto için izin alınması gerekiyor mu? Hayır. AYM 'Eğer gösteri barışçılsa ve göstericilerin yola kayma, alanı aşma yönünden yapılan müdahalelerin haricinde kolluk kuvvetlerinin müdahalelerinin gösteri hakkını engellediği yönünde kararı var. Polisin dağılın ihbarına uymamak suç değil. Polisler bunu keyfi olarak yapabiliyor. Gösteri yürüyüşlerini polisin keyfine bırakamayız. Sizden barışçıl protesto hakkını koruyan bir karar bekliyoruz" dedi.

'SUÇUN YASAL UNSURU OLUŞMADIĞINDAN'

Mahkeme başkanı savunmaların ardından kararını açıkladı. Mahkeme başkanı, "suçun yasal unsuru oluşmadığından" atılı suçlardan sanıkların ayrı ayrı beraatına karar verdi.

'MÜCADELE EDECEĞİZ'

Birleşik Kamu-İş temsilcileri duruşmanın ardından Ankara Adliye’si önünde basın açıklaması yaptı. Birleşik Kamu İş-Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük sendikayı temsilen konuştu. Kütük, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "TÜİK'in belirlediği enflasyon oyunları ile bu ülkenin kamu emekçileri ve emeklileri 15 Temmuz'da yüzde 19.3'lük bir artışa mahkum oldu. Bir emek oluşumu olarak, kamu emekçilerinin hakkını korumak için mücadele edeceğiz. Hâlâ bu ülkede vicdanıyla karar veren hakimlerin olduğunu görüyoruz."