Sendikanın Diyanet İşleri Başkanlığı’na karşı açtığı davalar 45 günde sonuçlandı: İmama jet hızıyla kadro

13 Şubat 2022 Pazar, 02:00

Kadro talebi, Temmuz 2018 öncesinde atanan imamlar ile Diyanet’i karşı karşıya getirdi. Temmuz 2018’de 703 sayılı KHK ile 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yasa’ya madde eklendi.

Maddeye göre, sözleşmeli personelin atandığı yerde dört yıl kalması şartı getirildi. Sonra bu dört yıl şartı üç yıla düşürüldü. Aynı maddeye göre sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerdeki din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanabiliyor. Bu şekilde atananlar aynı yerde en az bir yıl daha görev yapıyor. Sözleşmeli imam-hatipler de bu maddeye dayanarak üç yılın sonunda bulundukları yerlere atanmak için Diyanet İşleri Başkanlığı’na başvuruyor. Diyanet ise bu hakkın KHK’nin yürürlüğe girdiği Temmuz 2018’den sonra atananları kapsadığına dikkat çekerek bu talepleri reddediyor.

İmam-hatipler üyesi oldukları Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen aracılığıyla Diyanet’in kararının iptali istemiyle dava açıyor. Yargıdan da art arda kadro kararları geliyor.

MAHKEME İPTAL ETTİ

Son olarak Siirt ve Diyarbakır’dan iki karar daha çıktı. Diyanet-Sen’in açtığı davalarda Siirt ve Diyakbakır’daki idare mahkemeleri Diyanet’in işlemini iptal etti. Siirt’te açılan davada, Mayıs 2018’den bu yana sözleşmeli olarak görev yapan imam bulunduğu yere kadrolu olarak atanmak istedi. Diyanet ise reddetti. Diyanet mahkemeye sunduğu savunmasında imamın 1978 tarihli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a göre atandığına, başka bir yasal düzenleme olan Temmuz 2018 tarihli 703 sayılı KHK ile getirilen maddenin tamamen ayrı bir statü ve düzenleme olduğuna, bu tarihten sonra atanan sözleşmeli personeli kapsadığına dikkat çekti. Bu nedenle de imamın kadrolu olarak atamasının yapılmasının mümkün olmadığını, davanın reddini talep etti.

İdare mahkemesi ise kararında, imamın sözleşmeli statüde üç yılını doldurduğunu, mevzuatta aranan diğer şartları da sağlaması durumunda kadroya geçirilmesi gerekirken Temmuz 2018 tarihli KHK yürürlüğe girmeden önce atandığı gerekçesiyle başvurusunun reddedilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Mahkeme, Diyanet’in kadro talebini reddetme işlemini iptal etti.

30 GÜN İÇİNDE UYGULANMASI ZORUNLU

Diyarbakır ve Siirt’te açılan davalar çok kısa sürede sonuçlandı. Diyanet-Sen de bu kararları “45 günde kadro kararı” olarak duyurdu. Sendika son açılan davaların 45 gün gibi kısa sürede olumlu olarak sonuçlandığına işaret ederek “Diyarbakır’da aralık ayı içerisinde açılan bir dava ile Siirt’te kasım ayının sonunda açılan bir davada ocak ayı içerisinde kararlar verilmiştir” denildi. Mahkemelerin verdiği kararların idare tarafından 30 gün içerisinde uygulanması zorunluluğu bulunduğu anımsatıldı.

