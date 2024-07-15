Serinlemek için girmişti... Cansız bedeni bulundu!
Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize girdikten sonra kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu.
Samandağ ilçesi Çevlik Sahili’nde dün sabah saatlerinde Bahadır Çalışır (24) arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize girdikten sonra kaybolmuştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve itfaiye bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler arama çalışmalarına ikinci gününde aralıksız devam ederken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından şahsın cansız bedeni bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı.
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