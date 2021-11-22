Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 2'si öğrenci, 3 yaralı

22 Kasım 2021 Pazartesi, 09:57

Kaza, saat 8.30 sıralarında Genç Caddesi Tugay kavşağında meydana geldi. Nazım Elhazar yönetimindeki öğrenci servis minibüsü ile Sedat Ağırbaş'ın kullandığı otomobil, kavşakta çarpıştı.

Kazada servisteki 2 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Ağırbaş itfaiye ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı otomobilden çıkarıldı.

Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



