Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi açıldı

Yayınlanma: 21.01.2024 - 18:38

Güncelleme: 21.01.2024 - 18:38

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Seyrek'te kurulan, Türkiye’nin en modern ve kapsamlı sahipsiz hayvan hastanesinin açılışını yaptı. Bir yerel yönetim tarafından ilk defa hayata geçirilen, içinde yoğun bakım ve yatan hasta üniteleri bulunan Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi’nde 24 saat esasıyla uzman veteriner hekim kadrosu ile cerrahi operasyonlar yapılacak, daha modern tedavi imkanı sağlanacak.

SOYER: SEYREK SAHİPSİZ HAYVAN HASTANESİ BU HAREKETİMİZİN BİR MİHENK TAŞI OLACAK

Açılış töreninde “İzmir seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, İzmir Veteriner Hekimleri Odası'na işbirlikleri için teşekkürlerini sunarak konuşmasına başladı. Başkan Tunç Soyer, “Bugün sadece bir Belediye Başkanı olarak değil, bir insan, bir hayvansever olarak da buradayım. Uzun süredir kamuoyunda sokak hayvanlarının itlaf edilmesiyle ilgili yürütülen algı operasyonunu büyük bir üzüntüyle izliyorum. Bugün, tam da bu tartışmalar devam ederken can dostlarımıza sahip çıktığımızı gösteren bir adalet hareketi başlatıyoruz. Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi bu hareketimizin bir mihenk taşı olacak. Hastanemiz, Türkiye'de bir belediye tarafından hizmete alınan ve tamamı kamu kaynaklarıyla hizmet veren en donanımlı ve kapsamlı hayvan hastanesi. Bu alanda ülkemize öncülük ediyor olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

“ASLA MÜSAADE ETMEYİZ”

Sokak hayvanlarının itlaf edilmesine karşı olduklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Bizler, bu ülkenin insanları, hayvan hakları konusunda asırlardır Batı’dan birkaç gömlek ilerideyiz. Daha uygarız. Biz, yaşam alanlarımızda can dostlarımızla birlikte yaşarız. Ekmeğimizi onlarla paylaşırız. Bu bir tesadüf değil, Anadolu insanının asırlardır süren tercihidir. Çok açık söyleyeyim… Sokak hayvanlarını itlaf etmek bizim medeniyetimizde yoktur. Bu, batı medeniyetinin bir tercihidir. Teknolojide, sporda, ekonomide ve ticarette batı normlarından elbette ilham almalıyız, alırız da. Fakat hayvanlara karşı adalet konusunda, onların bizim uygarlığımızdan ilham almasını bekleriz. O yüzden kimse bize medeni ülkeler bu işi çoktan bitirdi, uyutalım geçelim demesin. O medeni ülkelerin gelecek kuşakları sadece sokak hayvanlarına değil tüm canlılara gösterdikleri duyarsızlık nedeniyle şimdiki kuşakları sorgulayacaktır. Biz ne uyuturuz, ne de uyuruz! Can dostlarımızın itlaf edilmesine asla müsaade etmeyiz” diye konuştu.

“SORUNU HALININ ALTINA SÜPÜREN HÜKÜMET VE BAZI YEREL YÖNETİMLERDİR”

İzmir'de hayvanlar için yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Tunç Soyer, “Biz doğaya kuru bir merhamet değil, adalet borçluyuz. Bugün yaşanan ve maalesef vatandaşlarımızın sokak hayvanları tarafından zarar görmesine neden olan müessif olayların sorumlusu sokak hayvanları değil bu ülkeyi yönetenlerdir. Sorunu halının altına süpüren hükümet ve bazı yerel yönetimlerdir. Biz İzmir’de öyle yapmıyoruz. Her bir İzmirlinin can güvenliğini korumak ve bu sorunun kökünü kazımak için beş yıldır canla başla zor olanı başarmak için çalışıyoruz. 2022 Nisan ayında 38 milyon TL'lik bir yatırımla PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’nü açtık. Can dostlarımız için barınak ve bakımevi yaklaşımından tamamen farklı bir yaşam alanı kurduk. 1500 hayvan konaklama kapasiteli tesisimizde sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini yürütüyoruz, Burada can dostlarımızın yediği mamaları temin etmek için mama üretmeye başladık. Kısa bir süre önce açtığımız mama üretim tesisimizde ayda 18 bin kilogramlık köpek maması üreterek, dostlarımıza sağlıklı ve lezzetli mama dağıttık.” dedi.

“YOLLARDA BULURUZ SİZİ”

İzmir'in kalbinde, Kültürpark'ta sokak hayvanlarının acil müdahale ihtiyaçlarına cevap veren Kültürpark Küçük Hayvan Kliniğini son teknolojiyle donattıklarını belirten Başkan Soyer, “7-24 hizmet veriyoruz. Işıkkent Geçici Köpek Bakımevimizde misafir ettiğimiz binlerce köpeği 'Satın alma, sahiplen' diyerek kalıcı yuvalarına kavuşturduk. Muhtarlarımızla her daim temastayız. Agresif özellik gösteren bir sokak hayvanı olduğuna dair en ufak bir bilgi aldığımızda, uzman ekiplerimiz teyakkuza geçiyor. Bu sokak hayvanını uygun tesislerimizden birinde çağdaş koşullarda derhal rehabilite ediyoruz. Dahası, bu ihbarları beklemeden İzmir'in 30 ilçesine ulaşmak için iki mobil kliniğimizle yollara düştük. 'Yollarda Buluruz Sizi' sloganıyla hizmet veren bu yapımız, şehrimizin her yerinde can dostlarımıza ulaştı, bakım ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.

“TOPLUMUMUZDAKİ VİCDAN TOHUMLARINI YENİDEN YEŞERTECEK”

Başkan Tunç Soyer sözlerini şöyle sonlandırdı: “Hayvan hakları konusunda, ülkemize çağ atlatan bu örnek hizmetimiz İzmir'e çok yakıştı. Derler ki, hayvanları seven, insanları da sever. Ben de diyorum ki, insanı seven, can dostlarımızı da sever. Sevmek zorundadır. Yoksa bu can yarım kalır. Bütün kalbimle inanıyorum ki can dostlarımız için hayata geçirdiğimiz bu çalışmalar, toplumumuzdaki vicdan tohumlarını yeniden yeşertecek.”

ÖZKAN: BİZ ÇOK ŞANSLIYIZ

İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan, “Tunç Soyer'e her konuda çok teşekkür ediyorum. Buranın adı sahipsiz hayvanlar ama başkanımızın yaptığı çalışmalarla hayvanların sahiplendirildiğini görüyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız projelerde bize her zaman destek oldular. Biz de gereğini yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Yeni yapılacak bir projeyle ilgili de birlikte çalışıyoruz. Çevre ilçelerdeki ulaşılamayan noktalarda veteriner klinikleriyle ilgili, kazalı ya da acil durumlarda sokaktaki hayvanları sahipsiz bırakmamak adına yeni bir çalışmamız var. Meclisten geçtiğinde de sahipsiz olarak adlandırılan hayvanlara sahip çıktığımızı herkes görecek. İzmir her zaman örnek oldu, olmaya devam ediyor. Biz veteriner hekimler olarak çok şanslıyız. Buna sahip çıkan bir yerel yönetim ve başkanımız var. İnşallah bundan sonra da devam edecek” dedi.

SIFIR KARBONLU HASTANE

Son teknoloji cihazlar, steril ortam ve muayene imkanlarıyla ülkeye örnek olacak Seyrek Sahipsiz Sokak Hayvan Hastanesi, yenilenebilir enerji kullanması nedeniyle “sıfır karbonlu hastane” olarak tanımlanıyor. Hastanenin tüm elektrik ihtiyacı, kurulan güneş enerji panellerinden sağlanıyor. Tesise yerleştirilen güneş enerjisi panelleri ile temiz enerji elde ediliyor. Ayrıca burada üretilen güneş enerjisi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki ihtiyacın bir bölümünü karşılıyor.

TÜM CİHAZLAR VAR

Yaklaşık 600 metrekare kapalı alana sahip olan hastanede, haftanın 7 günü 24 saat sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyonu yapılacak. Tam teşekküllü alet, ekipman ve cihazlara sahip hastanede 24 saat operasyon yapabilecek. Biyokimya ve hemogram cihazı, binoküler mikroskop, santrifüj, distile su cihazı bulunan Tam Donanımlı Laboratuvarı ile tedavi süreçlerinde teşhise destek de verilebilecek. Hastanede aynı zamanda kedi ve köpeklere özel kafeslerde yoğun bakım hizmeti de sunulacak.

Kapalı devre gaz anestezi cihazından tam otomatik operasyon masalarına kadar ihtiyaç duyulabilecek her şeyin bulunduğu Cerrahi Müdahale Ünitesi ile birçok komplike cerrahi operasyon yapılabilecek.

Renkli doppler ultrason cihazı ve yoğun bakım ünitelerinin yer aldığı Dahili Vakalara Müdahale Ünitesi hızlı teşhis ve müdahale imkanı sunacak. Kavitron cihazlarının yer aldığı Diş Tedavi Ünitesi ile ağız sağlığı sağlanacak. Sterilizasyon Ünitesi ile de sterilizasyon üst düzeyde olacak.

Tesis içerisinde sahipsiz hayvanların ikamet etmesine olanak sunan padokların yanında Türkiye’nin en düzenli sahipli pet hayvanı gömü alanını bulunduruyor.