Siirt'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Siirt'te yalnız yaşayan 61 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Ekipler, şahsın cansız bedenini otopsi yapılmak üzere morga götürdü.
Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'nde yalnız yaşayan 61 yaşındaki Suat Şakar'dan uzun süre haber alamayan yakınları polise haber verdi.
Eve giden ve kapıyı zorlayarak açan ekipler, Şakar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
OTOPSİ YAPILACAK
Olay yerindeki incelemenin ardından Şakar'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere 112 Acil Sağlık ekiplerince hastane morguna götürüldü.
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