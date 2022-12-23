Siirt'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Siirt'te yalnız yaşayan 61 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Ekipler, şahsın cansız bedenini otopsi yapılmak üzere morga götürdü.

AA
23 Aralık 2022 Cuma, 17:18
Siirt'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'nde yalnız yaşayan 61 yaşındaki Suat Şakar'dan uzun süre haber alamayan yakınları polise haber verdi.

Eve giden ve kapıyı zorlayarak açan ekipler, Şakar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerindeki incelemenin ardından Şakar'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere 112 Acil Sağlık ekiplerince hastane morguna götürüldü.


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