Silivri'de 2 tır ile tanker çarpıştı: 2 yaralı
Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 TIR ile tankerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Ambulans beklenirken vatandaşlar yerde yatan yaralıyı battaniyeye sardı.
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkiinde saat 21.00 sıralarında 2 TIR ile tanker, aynı istikamette seyir halindeyken kaza yaptı. Kazada tanker sürücüsü ile TIR sürücüsü yaralandı. Ağır yaralanan tankerin sürücüsü, kopan kabin kısmının önünde battaniyeye sarılı şekilde ambulans bekledi.
Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri gelmesine rağmen beklenen ambulansın gelmemesi, yardım için duran sürücülerin tepkisine neden oldu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa taşıyarak Silivri'deki hastanelere kaldırdı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Haberler
- İstanbul'da otomobil ile tırın karıştığı kazada araçlarda çıkan yangın söndürüldü
- Zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi
- Hava kirliliği ölümleri trafik kazası ölümlerinden 7 kat fazla!
Video Haberler
- İYİ Parti'de bundan sonra ne olacak?
- 'Pencereleri ve kapıları sıkı sıkı kapatın'
- Uzmanlardan 'Çöl tozu' uyarısı
- İstanbul'da araçlarda çıkan yangın söndürüldü
- Sedat Peker ortaya çıktı: Eşi Özge Peker paylaştı
- Panelvan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü
- 'Kimsenin sözüne inanmıyoruz'
- Sultanbeyli’de araç kanala uçtu: 1 yaralı
- Yurtta çıkan kavgada 7 öğrenci yaralandı
- 'Öğretmenini tokatla'nın iç yüzü
En Çok Okunan Haberler
- James Webb Uzay Teleskobu, 'metan gazı' arayacak
- Gözdeki kızarıklığa dikkat!
- Kütahya'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
- Tek bacağıyla yüzlerce kilometre bisiklet sürüyor
- Bipolar kişileri 'damgalamak' hayatlarını etkiliyor
- Ramazan'da bağışıklığı artıran 11 besin önerisi
- 'Endometriozis' hastalığına 'erken teşhis' uyarısı
- TikTok, 'izleme geçmişi' özelliğini test ediyor
- Anne adaylarına 'oruç' uyarısı
- Su fiyatlarındaki artış başka arayışlara yönlendirdi