Sinop'ta bazı bölgelerde denize giriş yasağı getirildi

Sinop’ta, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde 15 Haziran cumartesi günü denize girilmesine izin verilmeyecek.

AA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 07:58
Sinop'ta bazı bölgelerde denize giriş yasağı getirildi
Abone Ol google-news

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Mustafa Özarslan başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkeli, Ayancık, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı’na kadar olan ilimizin kuzey kesimlerinde dalga boyu 1,5, 2 metre arası, rüzgar hızının ise batı ve kuzey batı yönlerden 50-75 kilometre saat kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Buna göre ilimizin Türkeli ilçemiz sahilleri dahil Ayancık, Erfelek, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı’na kadar olan kuzey sahillerinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak korumak amacıyla bugün denize girilmesi yasaklanmıştır."

 


Sinop haberleri deniz haberleri

İlgili Haberler

Karadeniz Ereğli’de denize giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu

Karadeniz Ereğli’de denize giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu
Şile'de denize giren 2 kişi boğuldu!

Şile'de denize giren 2 kişi boğuldu!
Liman gemi trafiğine kapatıldı: 28 konteyner denize düştü!

Liman gemi trafiğine kapatıldı: 28 konteyner denize düştü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler