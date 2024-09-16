Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Şırnak’ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 52 şüpheli göz altına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 4 kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 15:05

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 102,00 gram eroin maddesi, 5,78 gram metamfetamin maddesi, 2,26 gram esrar maddesi, 1 adet Bong, 1 adet sentetik ecza, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1000 Dolar ve 8 bin 91 TL Para, 2 bin 688 paket kaçak sigara, 114 adet kaçak cep telefonu, 309 adet elektronik sigara, 8 adet emtia, 2 kilogram kaçak çay, 60 adet ilaç, 609 adet elektronik sigara, 156 adet gözlük, 1 adet elektronik emtia, 2 adet sahte pasaport ele geçirildi.

Şırnak il genelinde yapılan operasyonlar sonucunda 52 kişi göz altına alındı. Gözaltına alınan 52 şüpheliden 4’ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Şırnak #Operasyon

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