Şişli'de çadırda gaz sıkışması sonucu patlama

04 Kasım 2021 Perşembe, 06:18

Olay, Harbiye Taşkışla Caddesi'ndeki Habitat Parkı'nda dün akşam 22.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yaşayan bir kişinin kaldığı çadırda gaz sıkışması sonucu patlama gerçekleşti. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çıkan ses çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de patlamanın olduğu alanda soğutma çalışmaları yaptı.