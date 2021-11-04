Şişli'de çadırda gaz sıkışması sonucu patlama
Şişli'de, sokakta yaşayan bir kişinin kaldığı çadırında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Paniğe neden olan patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, Harbiye Taşkışla Caddesi'ndeki Habitat Parkı'nda dün akşam 22.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yaşayan bir kişinin kaldığı çadırda gaz sıkışması sonucu patlama gerçekleşti. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çıkan ses çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de patlamanın olduğu alanda soğutma çalışmaları yaptı.
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