Siverek'te yol kenarında bulunan yavru aslan kurtarılamadı

Yayınlanma: 15.12.2023 - 14:05

Güncelleme: 15.12.2023 - 16:14

Jandarmayı arayan kişi, Şanlıurfa-Siverek kara yolunun 7'nci kilometresinde bir otomobilden yavru aslan bırakıldığı ihbarında bulundu. Bu kişi, cep telefonuyla bölgede çektiklerini öne sürdüğü yavru aslan görüntüsünü de jandarmaya gönderdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, arama çalışması başlattı. Ekipler, Şanlıurfa- Siverek kara yolunun 7’nci kilometresinde arazilerde yaptığı aramalarda yavru aslanı buldu.

Bitkin düştüğü belirlenen ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülmek istenen yavru aslan, bir süre sonra öldü.

Ekipler, yavru aslanın kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.