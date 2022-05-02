Siyasilerden bayram mesajları
Siyasi isimler, ramazan bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor.
Siyasi isimler Ramazan bayramına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor. Siyasi parti genel başkanları ve belediye başkanları dahil olduğu birçok siyasi isim, Ramazan bayramını kutluyor.
İşte siyasilerin Ramazan bayramı mesajlarından bazıları...
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Twittter'dan şu paylaşımlarda bulundular:
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşturduğu için hamdediyorum. Milletimizle birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum"
Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşturduğu için hamdediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 2, 2022
Milletimizle birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/LD9EnU1IP0
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Bayramlarda birliktelik ve kardeşlik; birliktelik ve kardeşlikte de nice bayramlar vardır. Milletimizin ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı mübarek olsun"
Bayramlarda birliktelik ve kardeşlik; birliktelik ve kardeşlikte de nice bayramlar vardır.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 2, 2022
Milletimizin ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı mübarek olsun. pic.twitter.com/RnHv6MTWeg
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Sevgi, birlik ve paylaşmanın bayramı #RamazanBayramı'mızı tebrik ediyor, tüm ülkemize sağlıklı ve huzurlu günler temenni ediyorum"
Sevgi, birlik ve paylaşmanın bayramı #RamazanBayramı'mızı tebrik ediyor, tüm ülkemize sağlıklı ve huzurlu günler temenni ediyorum. pic.twitter.com/fzla9tUeOt— Ali Babacan (@alibabacan) May 2, 2022
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: "Her günümüzün bayram tadında olacağı huzur ve barış dolu günler de gelecek elbet. Hepinize iyi bayramlar"
Her günümüzün bayram tadında olacağı huzur ve barış dolu günler de gelecek elbet. Hepinize iyi bayramlar.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 2, 2022
Bi hêviya ku her rojeke me wek rojên cejnê bi aram û bi aştî be, cejna we hemûyan pîroz dikim.
Rojê sey roşanan aramî aştî reyde paweyê ma yê. Roşanê şima bimbarek bo. pic.twitter.com/Bs7C0G3jnH
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Herkese mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum. Ramazan ayı boyunca paylaştığımız iftar sofralardaki gibi birliği, beraberliği ve dayanışmayı bayramda da devam ettirelim"
Herkese mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum. Ramazan ayı boyunca paylaştığımız iftar sofralardaki gibi birliği, beraberliği ve dayanışmayı bayramda da devam ettirelim.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 1, 2022
Askıdan bir fatura almak en güzel bayram hediyesi; https://t.co/62jDghmHFp pic.twitter.com/MO4Rt8IIyh
İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer: "Bu bayramın da huzurla, umutla, dayanışmayla, İzmir tadında geçmesini diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun"
Bu bayramın da huzurla, umutla, dayanışmayla, İzmir tadında geçmesini diliyorum.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) May 2, 2022
Ramazan Bayramımız mübarek olsun. pic.twitter.com/lwvjFQCW3Z
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş: "Huzurun evinizden, mutluluğun gönlünüzden hiç eksik olmayacağı, sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla; Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun"
Huzurun evinizden, mutluluğun gönlünüzden hiç eksik olmayacağı, sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir bayram geçirmenizi dilerim.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 1, 2022
Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla; Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun. pic.twitter.com/9quTsgByy6
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "Umutsuz olmaya, enseyi karatmaya gerek yok. Bu sorunları aşarız. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Demokrasi ve hukuk içinde yaşamak, eşitlik ve adalet içinde yaşamak, devletten hizmet almak, varlık içinde yaşamak, iyi yaşamak bizim hakkımızdır. Yeter ki haklarımıza ve ülkemize sahip çıkalım"
AFFET TÜRKİYEM #RamazanBayramı pic.twitter.com/10NSy9RcPp— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) May 2, 2022
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