Siyasilerden bayram mesajları

Siyasi isimler Ramazan bayramına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor. Siyasi parti genel başkanları ve belediye başkanları dahil olduğu birçok siyasi isim, Ramazan bayramını kutluyor.

İşte siyasilerin Ramazan bayramı mesajlarından bazıları...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Twittter'dan şu paylaşımlarda bulundular:

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşturduğu için hamdediyorum. Milletimizle birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Bayramlarda birliktelik ve kardeşlik; birliktelik ve kardeşlikte de nice bayramlar vardır. Milletimizin ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı mübarek olsun"

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Sevgi, birlik ve paylaşmanın bayramı #RamazanBayramı'mızı tebrik ediyor, tüm ülkemize sağlıklı ve huzurlu günler temenni ediyorum"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: "Her günümüzün bayram tadında olacağı huzur ve barış dolu günler de gelecek elbet. Hepinize iyi bayramlar"

Bi hêviya ku her rojeke me wek rojên cejnê bi aram û bi aştî be, cejna we hemûyan pîroz dikim.



Rojê sey roşanan aramî aştî reyde paweyê ma yê. Roşanê şima bimbarek bo. pic.twitter.com/Bs7C0G3jnH