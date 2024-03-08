Skandal görüntüler: Tavandan su akarken ameliyat yapıldı

Gazeteci Timur Soykan sosyal medya hesabından Denizli Devlet Hastanesi'ne ait olduğunu belirttiği bir video paylaştı. Videoda tavandan su akarken bir ameliyat yapıldığı görülüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 10:10
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Gazeteci Timur Soykan sosyal medya hesabı X'ten "skandal" diyerek bir video paylaştı.

Soykan'ın, Denizli Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesinde olduğunu belirttiği görüntülerde tavandan su aktığı ve önlem olarak altına kova koyulduğu görülüyor.

Ancak bu sırada süren bir ameliyat var ve kova hastanın yakınına konulmuş görünüyor.

"NEREDEYSE ÜZERİNE SU AKACAK"

Soykan paylaşımında şunları kaydetti:

"Denizli Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesinde tavandan su akıyor. Altına kova konulmuş. Bu sırada bir hasta ameliyat ediliyor. Neredeyse üzerine su akacak. Denizli Devlet Hastanesi'nin depremde yıkılacağına dair raporları haber yapmıştık. Dün HEP-SEN üyesi sağlık çalışanları hastane önünde eylem yaptı ve 'Sağlık çalışanlarının ve hastalarımızın ölmesini istemiyoruz' diye haykırdılar." 


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