Söke Ovası kuraklığa karşı önlem bekliyor

18 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

Türkiye’de korkulan kuraklığın etkileri Söke Ovası’nı vurdu. Bölgenin geçim kaynağı olan ve “beyaz altın” olarak adlandırılan pamuk üreticisi kuraklıktan dolayı ve Devlet Su İşleri’nin (DSİ) su vermemesi nedeniyle artık tarlasına az su isteyen ayçiçeği ekmeye başladı. Beyaz pamuk olarak gördüğümüz tarlalar, artık sarı çiçeklerle doldu. Yetkilileri önlem almaya çağıran Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “Böyle devam ederse Söke Ovası çölleşme ile karşı karşıya kalacak. Toprakta verim kaybı olacak ve toprak tuzlaşacak” dedi.

DSİ tarım arazilerine sulamak için suyu kısıtlı vermesi nedeniyle üretici az su ile büyüyen ürünler yetiştirmek için arayışa girdi. Pamuk ile ünlü Söke Ovası’nın üreticileri de çaresiz kalınca ayçiçeğine yönelmek zorunda kaldı. Önceden birinci üründe tarlasına buğday eken çiftçi ikinci üründe pamuk veya mısır ekiyordu. Ama şimdi su olmayınca mısır ve pamuk yerine daha az su isteyen ayçiçeği ekmek zorunda kaldı. Ekilen ürünler değişince bölgenin beyaz altını olarak adlandırılan pamuk da tarlada az bulunur hale geldi.

‘ACİL ÖNLEM ALINMALI’

Söke Ovası’nın kısa sürede çölleşme ile karşı karşıya kalacağını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Bu uygulama iklim değişikliğinin çok somut örneği. Acil önlemler alınmalı. Bakanlıklar, üniversiteler, çiftçiler ve ziraat odaları iklim değişikliği konusunda eylem planları hazırlamalı. Artık dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kurak mevsimler geliyor. Bir zamanlar baktığımız tarlalarda beyaz pamuk görürken şimdi ayçiçeği görüyoruz” dedi.