Son dakika | Bakan Koca, en çok vaka görülen 10 ili açıkladı

24 Ocak 2022 Pazartesi, 11:59

Son zamanlarda artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 65 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı. 185 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 57 milyon 336 bin 203 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 52 milyon 262 bin 703'e yükseldi. Üçüncü doz aşı 24 milyon 278 bin 269'a ulaştı. Toplam aşı uygalama miktarı ise 140 milyon 743 bin 552 oldu.

Sosyal medya hesabından İllerin haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta koronavirüs (Covid-19) vaka görünme oranı en çok artan illeri açıkladı.

Son bir haftada koronavirüs vaka görünme oranı en çok artan iller şöyle:

- Bingöl,

- İstanbul,

- Bolu,

- Rize,

- Kocaeli,

- Erzurum,

- Ankara,

- Bilecik,

- Tunceli,

- Trabzon.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1571,46, Ankara'da 629,65, İzmir'de 714,29 oldu.