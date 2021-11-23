Son Dakika | Doğalgaz borusu patladı, sokak tahliye edildi

Kocaeli'nin Derince içlesinde, altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Kazı yapılan sokakta evler tahliye edildi, doğalgaz akışı kesildi.

DHA
23 Kasım 2021 Salı, 11:02
Son Dakika | Doğalgaz borusu patladı, sokak tahliye edildi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Derince ilçesinde bulunan Bezendi Sokak’ta yaptığı altyapı çalışmaları sırasında, kepçenin doğalgaz boru hattına çarpması sonucu boruda kaçak meydana geldi.

SOKAK TAHLİYE EDİLDİ

Patlama nedeniyle çevreyi ve evleri gaz kokusu sarınca sokakta kısa süreli panik yaşandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri, bölgeye geldi. Kazı yapılan sokakta bulunan evler tahliye edildi. Ekipler, emniyet şeridi ile sokak giriş ve çıkışını kapattı. Daha sonra doğalgaz akışı kesilerek, borunun onarımına başlandı. 

Çok korktuklarını söyleyen Aydın Usta, "Bir anda güçlü bir ses duyduk. Kazı yapılırken boruyu patlattılar. Evlerin içi doğalgaz kokusuyla doldu. Evlerde oturanların binalardan çıkmaları istendi. Biz de hemen evimizden çıkarak uzak bir noktaya gittik. Çok korktuk ve endişelendik" dedi.


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