Son dakika | Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 3,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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