Son dakika | Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
18 Aralık 2021 Cumartesi, 08:46
Son dakika | Ege Denizi'nde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 3,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


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