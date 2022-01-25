Son dakika | Nafiz Ekzen yaşamını yitirdi!

Son dakika haberi | Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından İktisatçı Nazif Ekzen'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2022 Salı, 12:12
Son dakika | Nafiz Ekzen yaşamını yitirdi!
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eğilmez, ''İktisatçı Nazif Ekzen'i kaybettik. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum'' ifadelerini kullandı.

NAZİF EKZEN KİMDİR?

Nazif Ekzen, araştırma, inceleme, tarih kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Türkiye Kısa İktisat Tarihi kitabının yazarıdır. Nazif Ekzen kitapları; ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Nazif Ekzen tarafından yazılan son kitap "Türkiye Kısa İktisat Tarihi", ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ekzen ayrıca Müşerref Hekimoğlu'nun yaşamını yitirmesinin ardından eski ANKA Haber Ajansı'nın bir süre yöneticiliğini üstlenmişti.


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