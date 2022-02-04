Son dakika | Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi | Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

DHA
04 Şubat 2022 Cuma, 11:42
Son dakika | Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
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Yozgat-Ankara arasındaki E-88 karayolunun Buruncuk köyü mevkisinde  İstanbul'dan Yozgat'a gelen Ş.D. yönetimindeki yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi.

Kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yedek şoför, AFAD ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.

5 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.


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