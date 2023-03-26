Son dakika: Adana'da deprem

Son dakika haberi... Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 18:25
Son dakika: Adana'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.



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