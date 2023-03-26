Son dakika: Adana'da deprem
Son dakika haberi... Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 26, 2023
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Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-03-26
Saat:17:58:12 TSİ
Enlem:37.892 N
Boylam:36.252 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/X5PKn2Uxwk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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