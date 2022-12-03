Son Dakika: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA
03 Aralık 2022 Cumartesi, 01:38
Son Dakika: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'na Muhittin Özdemir, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanlığı'na ise Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hayrettin Kurt atandı.

Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa Özata ise görevden alındı.

 

 


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