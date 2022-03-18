Son dakika: Bolu Dağı TEM otoyolu kapandı
Bolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.
Bolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.
Ankara'ya giden sürücüler Kaynaşlı, İstanbul'a doğru yola çıkanlar ise Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi.
Video Haberler
- Anne dehşeti: Bebeğine çamaşır suyu içirdi!
- Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert'ten açıklama
- Ters yöne giren TIR İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakan Nebati hakkında suç duyurusu
- Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
- Yargıdan maske kararı!
- Kayıp Semira'nın cesedi bulunmuştu: 2 amca tutuklandı
- Arzu Zindaşti cinayeti: Davada yeni gelişme
- Evin bodrum katından 'su borusu' geçiyor
En Çok Okunan Haberler
- Kremlin'in eski üst düzey yetkilisi görevinden ayrıldı
- 'Davutoğlu, HDP'ye koalisyon teklif etti'
- Bolu Dağı TEM otoyolu kapandı
- Rusya, Ukrayna'ya ait iletişim merkezini vurdu
- Araç sahipleri dikkat: Anlaşmalı ekspertiz tuzağı
- Merdiven korkuluklarını çalan hırsız yakalandı
- Anne dehşeti: Bebeğine çamaşır suyu içirdi!
- Yurtlarda öğrencilere 'açılışa katılın' baskısı
- Cumhur İttifakı'na bir kötü haber daha!
- Ataman'dan sert tepki: Fenerbahçe'nin istediği haksızlık