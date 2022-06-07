Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na tepki: Reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporundaki önyargılı ve gerçek dışı değerlendirmeleri reddediyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'nan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna ilişkin açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu’nun (AP) tavsiye kararı niteliğinde olan 2021 Yılı Türkiye Raporu, 7 Haziran 2022 tarihinde AP Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. Ülkemiz ve AB arasındaki ilişkilerin karşılıklı çabalarla güçlendirilmesi ihtiyacı ortadayken, AP’nin sığ ve vizyonsuz bir yaklaşımla bu ihtiyacı görmezden gelerek, raporda önyargılı ve gerçeklikten kopuk değerlendirmelerde bulunmasını kabul etmiyor ve reddediyoruz" denildi.
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