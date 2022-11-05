Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
05 Kasım 2022 Cumartesi, 15:37
Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 15.20'de meydana gelen sarsıntının, 6,9 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Depremin, Datça'ya uzaklığı 61,27 kilometre olarak belirlendi.

 


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