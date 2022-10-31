Son Dakika: Engin Özkoç hakkında fezleke
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımını öne sürerek CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçundan fezleke düzenledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un 30 Ocak 2022'de yaptığı Twitter paylaşımını öne sürerek Özkoç'a ilişkin fezleke hazırladı.
Paylaşımda kullandığı ifadelerin, eleştiri sınırlarını aşıp kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu, bu nedenle atılı suçların yasal unsurlarının oluştuğu belirtilen fezlekede, "27. dönem milletvekili Engin Özkoç'un, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır" değerlendirmesine yer verildi.
Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
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