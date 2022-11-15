Son Dakika: Erdoğan, Biden ve Macron ile bir araya geldi
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi başladı. İki lider Endonezya'nın başkenti Bali'de gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Endonezya'ya gitmeden önce İstanbul'da gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Erdoğan, FETÖ terör örgütü lideri Gülen'in Türkiye'ye iadesi ile ilgili soruya, "Sayın Biden ile bir görüşme durumumuz olursa bunu da yine kendisi ile konuşacağız" yanıtını vermişti.
MACRON İLE GÖRÜŞME BAŞLADI
Biden ile görüşmesi 15 dakika süren Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.
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