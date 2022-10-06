Son Dakika: Erdoğan - Macron görüşmesi başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşmesi başladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2022 Perşembe, 18:01
Son Dakika: Erdoğan - Macron görüşmesi başladı
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