Son Dakika... İstanbul'da restoranda yangın çıktı

Son dakika gelişmesi... İstanbul Fatih'te bir restoranda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 17:11
Son Dakika... İstanbul'da restoranda yangın çıktı
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Sultanahmet'te Yerebatan Sarnıcı'nın yanındaki 2 katlı restoranın çatısında saat 16.50'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.


Fatih Yangın Son dakika

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