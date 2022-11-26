Son Dakika: İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem

26 Kasım 2022 Cumartesi, 04:47

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 04.10'da merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9,18 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.