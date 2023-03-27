Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 17:46
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerene göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 8.7 km olarak ölçüldü.

 


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