Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerene göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 8.7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 27, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-27
Saat:17:35:15 TSİ
Enlem:38.069 N
Boylam:36.519 E
Derinlik:8.7 km
Detay:https://t.co/nTPbpfLGpQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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