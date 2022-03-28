Son Dakika: Karaköy'deki Abed Handa yangın
Beyoğlu Abed Handa bulunan dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Elektronik malzemelerin yanması nedeniyle çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu.
Yangın, Karaköy Kemankeş Caddesi üzerinde bulunan tarihi Abed Han'da saat 9.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, beşinci katta bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede elektronik malzeme ve kablolara sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri içeriden duman tahliyesi yaptı. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
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