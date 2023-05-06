Son Dakika... Kılıçdaroğlu Erzincan'da: İki grupla karşı karşıyayım

Yayınlanma: 06.05.2023 - 13:26

Güncelleme: 06.05.2023 - 14:13

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan’da konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

15 Mayıs'tan sonra bütün Türkiye iyi ve güzel olacak. Emin olun bütün Türkiye'de huzur olacak. Bütün Türkiye'de bereket olacak. Siyaset asla sert dil kullanmayacak. Sözüm söz, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Ayrımcılık yapmayacağım, oy verdi vermedi diye insanları bölmeyeceğim. Kimliklerinden, inançlarından, yaşam tarzlarından ötürü hiç kimseyi ayrıştırmayacağım. İnsan insandır ve başımın üstünde yeri vardır.

Niye bu kadar kan kaybettin Erzincan... Bir dönem 4, 5, 6, 7 milletvekili çıkarırdı. Ne oldu Erzincan? Söz veriyorum söz. Anadolu'nun her köşesinde fabrikalar olacak. Anadolu'da insanlar çalışacak. Burada bir ara Sümerbank'ın iplik ve dokuma fabrikası vardı. Binlerce insan çalışırdı orada. O fabrikaların tamamını yeniden yapacağız. Milliyetçilik kendi ülkesine hizmet etmektir.

Kul hakkı yemeyeceğim, yedirmeyeceğim. Onlar yandaşları için çalışıyor.

İki grupla karşı karşıyayım. Birincisi beşli çete. Dünyanın paralarını götürdüler. Yuh çekmeyeceksiniz, helal oylarınızı kullanıp demokratik yollarla otoriter yönetimi göndereceğiz.

Uyuşturucu baronları, onların kökünü kazıyacağım kökünü. Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım diyebiliyorlar mı? Kul hakkı yemedim yedirmeyeceğim diyebiliyorlar mı? Söyleyemiyorlar. Ben onların nasıl malı götürdüklerini biliyorum.

85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Asla ayrımcılık yapmayacağım. Belediye başkanlarımıza yedi madde verdim. Ayrımcılık yapmayacaksınız. Bize dediler ki sosyal yardımları kaldıracak, niye kaldıralım? İstanbul'da Ankara'da sosyal yardımları 4 kat artırdı.

Allah nasip eder iktidara gelirsem, hiçbir fakir ailenin sosyal yardımı kesilmeyecek. Fakir ailelerde kadının banka hesabına para yatıracağız, asgari ücretten az olmayacak. Fakir olduğunu sadece devlet bilecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek.

Depremzedelerin evleri dükkânları yıkıldı. Şimdi diyorlar ki yeniden yapacağız. Ama bu Bay Kemal gelince sizin evlerinizi yapmayacak. Akıl dışı. Gelince evlerini yapacağım beş kuruş almadan da teslim edeceğim.

Esnafı perişan ettiler. Sattığı malın yerine yenisini almaya gittiğinde para yetmiyor.

Vay efendim parayı nereden bulacaksın diye bağırıyorlar. 27,5 yıl devlete çalıştım. Bütçe nasıl yapılır, para nasıl toplanır tasarruf nasıl yapılır kaynaklar nerelere harcanır 27,5 yılım bununla geçti. Bir söz verdiysem onun hesabını kitabını yapmışımdır. Şunları açık ve net söylüyorum beşli çetelere gelince para var, vergisini ödüyorsunuz bir de geçmediğiniz köprünün o parasını istiyorlar, emekliye gelince para yok. Beşli çetelerden alıp size vereceğim. Efendim bizim milliyetçiliğimizi sorguluyorlar. Ya siz kim milliyetçilik kim? Bizim milliyetçiliğimiz Atatürk milliyetçiliğidir. İki kırmızı çizgimiz var, vatanımız ve bayrağımız. Nokta.

Şimdi dosyasını seçimden sonraya bıraktılar. Sinan Ateş’in katillerini bulacağım, kulaklarından tutacağım ve yargıya teslim edeceğim. Bizim milliyetçilik anlayışımız vatanseverliktir. O tank palet fabrikasını da Katar’dan alacağım ordumuza teslim edeceğim.

Son bir şey, bunlar diyorlar ya biz milliyetçiyiz, bunların ki mevsimlik milliyetçilik. Onların çocukları gibi evladıma paralı askerlik yaptırmadım, ben de evladımı garibanın oğlu nasıl askere gittiyse ben de gönderdim. Bunu da herkesin bilmesini isterim.