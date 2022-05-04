Son Dakika: Kılıçdaroğlu video paylaştı, 'bir yola çıktım' dedi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elektriksiz geçen yedi gününü anlatan 9 dakikalık videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarına gelen zamları protesto etmek amacıyla 2 ay boyunca evine gelen faturayı ödememişti. Kararın ardından Kılıçdaroğlu çifti bir hafta boyunca karanlıkta kaldı.
Elektriksiz kalınan bir haftayı anlatan belgeseli Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu. Yedi karanlık gecede, mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm. Kolay olmayacak biliyorum. Ama şunu da herkes bilsin: Vatanı satanlarla mücadele sert olur" dedi.
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