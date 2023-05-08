Son Dakika: Konya'da provokasyon girişimi

Yayınlanma: 08.05.2023 - 15:46

Güncelleme: 08.05.2023 - 16:32

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum'da taşlı saldırıya uğramasının yankıları sürüyor.

İmamoğlu, taşlı saldırının ardından bugün Konya'da miting düzenledi. İmamoğlu kürsüde konuşurken küfreden bir kişi provokasyon girişiminde bulundu. İmamoğlu sık sık 'Sakın cevap vermeyin' diyerek alandakileri uyardı. Provokasyon girişiminde bulunan kişi polis aracına alındı.

Sık sık uyarıda bulunan İmamoğlu şunları söyledi:

150 -200 kişiyi yuhlamaya bile değmez. Size Erzurumluların selamını getirdim. Bana taş atılmadı, millete taş atıldı, demokrasiye taş atıldı. Sivas'ta ve Çorum'da miting yaparken haber aldık, 40-50 belediye otobüsü miting yaapacağımız alana belediye tarafından çekildiğini öğrendik. Provokatör olacak, aranızda da olabilir. Zor zamanlardayız. Sizi provoke etmeye çalışanlar olacak. İyilik kazanacak.

Bu kirli kışkırtmaya kapılıp o taşları atan o genç, kendini bilmez evlatları bile biz tedavi etmeye geliyoruz. Onları bile biz tedavi edeceğiz. O gençleri kışkırtan makam ve mevki sahipleri, bunun içinde parti başkanı da olabilir. Bakanı, Valisi, şusu, busu... 14 Mayıs'ta evine gidecek.

Onların taşları, bu memleketin insanına, bu milletin hoşgörüsüne atılmıştır. Sakın korkmayın... Cesaret sevgi pıtırcığı olmaktan gelir. Benim en büyük cesaretim 86 milyon insanı tek tek sevmiyorsam namerdim. Kışkırtıcılar önce sandıkta milletten alacakları o dersi alacaklar sonra da her birisi yaptıkları yanlışlardan, ihanetlerden ötürü bağımsız mahkemelerde yargılanacaklar. Bu işin sonunu bırakmayacağız.