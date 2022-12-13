Son Dakika: Kuşadası Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Kuşadası Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kuşadası açıklarımda 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7.98 kilometre derinliğinde saat 08.39'da gerçekleşti.
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