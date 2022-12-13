Son Dakika: Kuşadası Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

13 Aralık 2022 Salı, 08:59

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kuşadası açıklarımda 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7.98 kilometre derinliğinde saat 08.39'da gerçekleşti.