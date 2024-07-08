Son Dakika... Özkan Gold City konutlarında 97 kişi yaşamını yitirmişti: AKP’li müteahhit tahliye edildi

Yayınlanma: 08.07.2024 - 11:25

Güncelleme: 08.07.2024 - 11:34

AKP’li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşlerinin Hatay Antakya’da inşa ettiği ve 6 Şubat depremlerinde 97 yurttaşın yaşamını yitirdiği Özkan Gold City Blokları’yla ilgili davanın ikinci duruşma bugün Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bu duruşmada AKP’li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşi Yusuf Özkan tahliye edildi. Aileler söz konusu karar tepki gösterdi.

Geçtiğimiz aylarda da Mehmet Özkan’ın ortağı olan kardeşi İrfan Özkan da serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Hatay’da 97 kişinin yaşamını yitirdiği, Özkan City Blokları AKP’li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşleri tarafından inşa edildi. Özkan City Blokları için hazırlanan ön inceleme raporunda binanın kolonlarının kesildiği iddiasına yer verilmişti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nce hazırlanan bilirkişi raporunda kolon kesme iddialarını ortaya çıkaracak statik projeye ulaşılamadığı ifade edilmişti.

Nisan ayında söz konusu binanın yıkılmasıyla ilgili görülen ilk duruşmada, kolon kesme iddialarını kanıtlayacak statik projenin mahkemeye sunuldu.

Mahkeme davaya eklenen bu statik projenin ardından mahkeme yeniden bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi. Bugün görülen duruşmada ise AKP’li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşi Yusuf Özkan tahliye edildi.