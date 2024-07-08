Son Dakika... Özkan Gold City konutlarında 97 kişi yaşamını yitirmişti: AKP’li müteahhit tahliye edildi

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan kentlerden Hatay’da 97 kişinin yaşamını yitirdiği, Özkan City Blokları’nın “Reis’in dava adamıyım” diyen AKP’li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşi Yusuf Özkan tahliye edildi.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 08.07.2024 - 11:25
Son Dakika... Özkan Gold City konutlarında 97 kişi yaşamını yitirmişti: AKP’li müteahhit tahliye edildi
Abone Ol google-news

AKP’li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşlerinin Hatay Antakya’da inşa ettiği ve 6 Şubat depremlerinde 97 yurttaşın yaşamını yitirdiği Özkan Gold City Blokları’yla ilgili davanın ikinci duruşma bugün Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bu duruşmada AKP’li  müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşi Yusuf Özkan tahliye edildi. Aileler söz konusu karar tepki gösterdi. 

Geçtiğimiz aylarda da Mehmet Özkan’ın ortağı olan kardeşi İrfan Özkan da serbest bırakılmıştı. 

NE OLMUŞTU?

Hatay’da 97 kişinin yaşamını yitirdiği, Özkan City Blokları AKP’li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşleri tarafından inşa edildi. Özkan City Blokları için hazırlanan ön inceleme raporunda binanın kolonlarının kesildiği iddiasına yer verilmişti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nce hazırlanan bilirkişi raporunda kolon kesme iddialarını ortaya çıkaracak statik projeye ulaşılamadığı ifade edilmişti.

Nisan ayında söz konusu binanın yıkılmasıyla ilgili görülen ilk duruşmada, kolon kesme iddialarını kanıtlayacak statik projenin mahkemeye sunuldu.

Mahkeme davaya eklenen bu statik projenin ardından mahkeme yeniden bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi. Bugün görülen duruşmada ise AKP’li  müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşi Yusuf Özkan tahliye edildi.


kahramanmaraş haberleri deprem haberleri Son dakika haberleri

İlgili Haberler

Depremde 219 kişiye mezar olmuştu... Atilla Eren Apartmanı davasında bilirkişi raporu: 'Beton kalitesi olması gerekenin yarısı...'

Depremde 219 kişiye mezar olmuştu... Atilla Eren Apartmanı davasında bilirkişi raporu: 'Beton kalitesi olması gerekenin yarısı...'
Deprem mi oldu? 8 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Deprem mi oldu? 8 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Son Dakika... AFAD duyurdu: Datça açıklarında deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Datça açıklarında deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler