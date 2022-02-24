Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 24 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 24 Şubat 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 20:09
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 24 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 201 Covid-19 testi yapıldı, 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DA UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin 24 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 


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