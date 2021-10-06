Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

06 Ekim 2021 Çarşamba, 19:36

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 64 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 30 BİNİ GEÇTİ!

Bakanlığın 5 Ekim verilerine göre, dün 355 bin 564 test yapılmıştı. Dün, 29 bin 802 vaka tespit edilirken, 228 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise 5 ayın ardından vaka sayısında rekor bir artış yaşandı ve 30 bini geçti. Yine can kaybı da artarak 240'a dayandı.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "VAKA SAYILARI NEDEN DÜŞMÜYOR? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız” dedi.

VAKA SAYILARI NEDEN DÜŞMÜYOR? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız. pic.twitter.com/CyOZsyPxxw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 6, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 87.46, ikinci doz ortalaması yüzde 73.53, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 111 milyon 391 bin 198 oldu.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79.6 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47,6 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Türkiye'nin 6 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: