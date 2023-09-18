Son dakika... Silivri'de fabrika yangını! İşçiler tahliye edildi

Son dakika haberi... Silivri Alipaşa Mahallesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:53
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Alipaşa Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. 


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