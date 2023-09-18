Son dakika... Silivri'de fabrika yangını! İşçiler tahliye edildi

Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:53

Güncelleme: 18.09.2023 - 13:31

Alipaşa Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.