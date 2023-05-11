Son depremler! Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Mayıs 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 11 Mayıs 2023 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 09:39
Son depremler! Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 11 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

11 MAYIS 2023 NEREDE DEPREM OLDU? 

Kandilli ve AFAD’ın aktardığı bilgilere göre bugün Hatay, Elazığ, Kahramanmaraş, Muğla, Bitlis, Şanlıurfa, Muğla, Diyarbakır, Malatya, Antalya, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da hafif çaplı depremler oluştu.

11 MAYIS 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ

08:42:31 -.-  1.6  -.-   PAZARKOY-AKYAZI (SAKARYA)                         

08:19:34 -.-  2.0  -.-   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)                              

08:10:35 -.-  1.7  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

07:45:28 -.-  2.7  -.-   AGLICA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

07:44:28 -.-  1.3  -.-   GOKGOL-ERZIN (HATAY)                              

07:40:07 -.-  2.3  -.-   ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  

07:39:25 -.-  2.2  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        

07:33:23 -.-  2.3  -.-   YARPUZ-(OSMANIYE)                                 

07:32:43 -.-  2.6  -.-   BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

07:25:16 -.-  2.1  -.-   ISKENDERUN KORFEZI                                

07:04:20 -.-  1.9  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

06:32:05 -.-  2.1  -.-   AKARCA-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                   

06:30:04 -.-  1.2  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

06:27:59 -.-  1.8  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

06:19:41 -.-  1.3  -.-   SAKSAK-YAYLADAGI (HATAY)                          

06:06:37 -.-  1.9  -.-   SENKOY-(HATAY)                                    

05:57:28 -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           

05:50:25 -.-  1.5  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        

05:42:07 -.-  1.6  -.-   GOZTEPE-BULANIK (MUS)                             

05:38:40 -.-  1.7  -.-   ARSUZ (HATAY)                                     

05:20:52 -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           

05:08:04 -.-  1.7  -.-   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)                              

04:59:24 -.-  1.9  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                        

04:58:48 -.-  1.9  -.-   KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI)      

04:53:32 -.-  3.2  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

04:39:29 -.-  2.2  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             

04:23:46 -.-  1.4  -.-   KABAKUM-DIKILI (IZMIR)                            

04:19:34 -.-  1.8  -.-   KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

04:18:07 -.-  2.7  -.-   SAHILKILINCLI-KAS (ANTALYA)                       

04:10:54 -.-  2.0  -.-   DOGANSEHIR (MALATYA)                              

03:53:52 -.-  1.4  -.-   GOLYAKA (DUZCE)                                   

03:40:53 -.-  1.9  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    

03:39:54 -.-  1.6  -.-   MOLLAHUSUYINLER-SARIZ (KAYSERI)                   

03:32:19 -.-  1.3  -.-   PASAKONAGI-(DUZCE)                                

03:20:16 -.-  1.7  -.-   MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)                           

03:08:19 -.-  1.5  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

03:04:07 -.-  1.3  -.-   CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)                       

02:52:38 -.-  1.8  -.-   ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

02:49:53 -.-  1.5  -.-   TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

02:38:15 -.-  1.5  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

02:37:46 -.-  1.4  -.-   ADILOBA-SARUHANLI (MANISA)                        

02:27:16 -.-  1.6  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

02:20:28 -.-  2.5  -.-   FEVZIPASA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                    

02:16:39 -.-  1.3  -.-   ARPAHAN-(HATAY)                                   

02:13:10 -.-  1.3  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

02:11:39 -.-  1.9  -.-   GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     

02:10:47 -.-  1.7  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

02:08:03 -.-  1.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

01:53:56 -.-  2.8  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

01:52:49 -.-  1.5  -.-   OBRUK-BOR (NIGDE)                                 

01:48:05 -.-  2.3  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

01:41:23 -.-  1.6  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

01:40:00 -.-  2.0  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         

01:14:36 -.-  1.8  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

01:03:57 -.-  2.1  -.-   GOZENE-YESILYURT (MALATYA)                        

00:58:46 -.-  1.9  -.-   KAVAKTEPE-(ELAZIG)                                

00:53:37 -.-  1.1  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        

00:49:49 -.-  1.6  -.-   ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR)                          

00:41:05 -.-  1.8  -.-   GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)                       

00:34:30 -.-  2.5  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG)                            

00:33:14 -.-  1.4  -.-   DILIMLI-(MUS)                                     

00:26:44 -.-  1.7  -.-   KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

00:09:03 -.-  1.7  -.-   TOZLU-TUFANBEYLI (ADANA)                          

00:06:57 -.-  1.9  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     


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