Son depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 28 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Eylül 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 28 Eylül 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 09:27
Son depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 28 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Eylül'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 28 Eylül'ta meydana gelen depremler...

28 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:18:23  -.-  3.8  -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)    

08:01:33  -.-  3.8  -.-   HASSA (HATAY)                                     

06:24:30  -.-  1.5  -.-   KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

05:29:12  -.-  1.2  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

05:22:29  -.-  2.4  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

04:46:04  -.-  3.2  -.-   AKDENIZ                                           

04:40:49  -.-  1.1  -.-   TERKEN-MECITOZU (CORUM)                           

04:36:14  -.-  1.2  -.-   YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

04:17:36  -.-  1.5  -.-   SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

04:16:03  -.-  1.6  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

03:53:38  -.-  1.7  -.-   TOPAKTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

03:48:55  -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           

03:40:09  -.-  1.1  -.-   BUCA (IZMIR)                                      

03:29:17  -.-  1.7  -.-   YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)                       

03:23:27  -.-  1.8  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     

03:16:24  -.-  1.3  -.-   YAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

02:56:46  -.-  3.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

02:48:07  -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           

02:25:23  -.-  1.6  -.-   TURUNCLU-ERZIN (HATAY)                            

02:24:11  -.-  1.2  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

02:02:36  -.-  1.4  -.-   DINARBEY-YEDISU (BINGOL)                          

01:59:19  -.-  1.8  -.-   KAMISGOLU-ADAKLI (BINGOL)                         

01:54:46  -.-  2.2  -.-   DOLUTEKNE-ADAKLI (BINGOL)                         

00:37:57  -.-  1.4  -.-   KICAK-ALADAG (ADANA)                              

00:13:09  -.-  1.4  -.-   CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)                       


Player Alanı
deprem deprem mi oldu depremler son deprem Son depremler

İlgili Haberler

Depremde 96 kişiye mezar oldu: Müteahhide istenen cezaya aileler isyan etti

Depremde 96 kişiye mezar oldu: Müteahhide istenen cezaya aileler isyan etti

En Çok Okunan Haberler