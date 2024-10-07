Son yağışlar işe yaradı mı? İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 36.76 oldu. İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranında düşüş yaşanmaya devam ediyor.

Son yağışlar işe yaradı mı? İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 16:32

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesinin düşüşü devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 6 Ekim'de 36.96 iken bugünkü verilere göre yüzde 36.76 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 56.3 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 4.6 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 7 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 7.59

• Büyükçekmece Barajı yüzde 39.35

• Darlık Barajı yüzde 41.17

• Elmalı Barajı yüzde 56.3

• Istrancalar Barajı yüzde 18.89

• Kazandere Barajı yüzde 4.6

• Pabuçdere Barajı yüzde 17.44

• Sazlıdere Barajı yüzde 47.48

• Terkos Barajı yüzde 52.54

• Ömerli Barajı yüzde 29.29


Etiketler: #İSKİ #Baraj #barajların doluluk oranı

İlgili Haberler

İSKİ’den Baltalimanı açıklaması

İSKİ’den Baltalimanı açıklaması
Uzmanlar uyardı: ‘Solaryum, deri kanseri riskini artırıyor’

Uzmanlar uyardı: ‘Solaryum, deri kanseri riskini artırıyor’
Doktorlardan uyarı: Kahve ve gazlı içecekler felç riskini arttırıyor!

Doktorlardan uyarı: Kahve ve gazlı içecekler felç riskini arttırıyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler