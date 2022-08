Soyer: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatacağız

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:53

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili Belediyesi tarafından düzenlenen 36’ıncı Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali’nin açılış törenine katıldı. Festival kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Festival Korteji düzenlendi. Korteje katılanlar, Bülent Ecevit Meydanı’ndan 75.Yıl Parkı’na kadar marşlar eşliğinde yürüdü. Dikili sokakları renkli görüntülere sahne oldu. Korteje katılamayan Dikilililer ise evlerinin balkonlarından, esnaf ise dükkanlarından alkışlarla eşlik etti.

Yürüyüşün ardından 75.Yıl Parkı’ndaki açılış törenine geçildi. Üç gün devam edecek festivalin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ve Seyit Torun, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ve Mahir Polat, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve eşi Nesrin Kırgöz, Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan ve eşi Dilek Budan, yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, CHP Dikili İlçe Başkanı Hasan Altıparmak, İYİ Parti Dikili İlçe Başkanı Yakup Pınar, akademisyenler, parti yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

SOYER: ÇOK DAHA İYİSİNİ BAŞARMAK MECBURİYETİNDEYİZ

Burada konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Afyon’daki Zafer Yolu Yürüyüşü’nde 100 yıl sonra yaşanan duyguları aktardı. Tüm zorluklara rağmen verilen kurtuluş mücadelesine değinen Başkan Tunç Soyer, “Zafer Yolu’nda, atalarımızın ne büyük umutlarla, yoksulluklar içinde, zorluklar altında ve ne büyük bir kararlılıkla o yolu yürüdüklerini hayal ettik. Bu bana şunu dedirtti; bizim çektiğimiz ne ki? Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, savaşlar, krizler. Bunların hepsinin üstesinden gelebiliriz. Eğer atalarımız o koşullarda başardıysa, biz bugün çok daha iyisini başarmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

“SEN BAŞLA BİTİREN BULUNUR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 30 Ağustos mesajındaki “barışın tatlı güneşi cumhuriyet” ifadesini yineleyen Başkan Soyer, “Barış sözcüğü üzerinden bizi ayrıştırmaya çalışanlara inat, olanca gücümüzle, kararlılığımızla ve atalarımızdan aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatacağız hep beraber. İzmir öyle bir kent ki, bir memleketin işgaline karşı ilk kurşunun sıkıldığı, aynı zamanda o memleketin işgalinin sona erdirildiği kent. Bunun onuruyla yaşamak bambaşka bir şey. Hasan Tahsin’in ilk kurşunu sıkmadan önceki son sözü: ‘Sen başla bitiren bulunur.’ Ben bunu kendime düstur edindim. Siz de bu cümleyi aklınızdan geçirin” diye konuştu.

TORUN: PANDEMİ BİTTİ, KONSER İPTALLERİ BAŞLADI

Başkan Soyer’in ardından kürsüye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Yüz yılda çok şey yaşandı, çok acılar çekildi, çok bedeller ödendi. Ama bize düşen Cumhuriyetin ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandırmak ve muasır medeniyetler seviyesini geçmek olacaktır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında çağdaş Türkiye’yi hep birlikte kuracağız. Bu konser görüntülerini özlemiştik. Pandemi bizi ayırdı ama şimdi de başka bir hastalık başladı, o da konser iptalleri. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Biz meydanları dolduracağız ve o gençlerin enerjisini kimse engelleyemeyecek” dedi.

KIRGÖZ: EKONOMİK KRİZİ BAHANE ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ

Açılış töreninde konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise “Dikili Festivali Türkiye’nin düşünce hayatına mal olmuş bir festivaldir. Dikili Festivali’nde her yıl Türkiye’nin gündemini ele alacak konuları konuşacağız. Gerek pandemide gerekse sonrasında belediyelerimiz tıkır tıkır çalışıyorsa bunun en önemli ayaklarından biri de kültür sanat etkinlikleridir. Ülkemiz büyük bir krizden geçiyor. Bu kriz her bir haneyi nasıl vuruyorsa belediyelerimizi de derinden etkiliyor. Artan maliyetler, bozulan dengeler, büyüyen uçurumlar, belediyelere yeni sorumluluklar yüklüyor. Ancak bunların hiçbirini bahane etmedik, etmeyeceğiz. Pandemi dönemindeki gibi destan yazmaya devam edeceğiz. Her belediye başkanımız aynı inanç ve azimle hareket ediyor. Biz de Dikili’de hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.