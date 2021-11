Soyer: Hedefimiz yerelden kalkınma mücadelesini büyütmek

10 Kasım 2021 Çarşamba, 09:40

Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İş Adamları Derneği'nin yeni binası törenle açıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demirkalkan, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı. MTK Sitesi'nin 17 binin üzerinde çalışanıyla çok sayıda İzmirliye istihdam sağladığını belirten Başkan Tunç Soyer, “MTK Sitesi’nin İzmir ekonomisine sağladığı katkıyı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile daha da artırmaya kararlıyız. Belediye şirketimiz İZFAŞ aracılığıyla sektörümüzü dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturmaya devam edeceğiz. IF Wedding Fashion İzmir – Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nı, önümüzdeki hafta on beşinci kez açmış olacağız. 105 ülkeden satın alma heyetlerimiz olacak. MTK’daki, Mimar Kemalettin’deki firmalarımız yerli ve yabancı sektör profesyonelleri ile bir araya gelecek. Biliyoruz ki, IF Wedding fuarımız, tekstil sektörünün ticaret hacmini de geliştirecek” dedi.

Düzenledikleri fuarlarla sektörlerin ihracat payını artırdıklarını hatırlatan Soyer, MTK Sitesi'nde 80 civarında kadın girişimcinin bulunduğunu ifade ederek “İzmir için temel hedefimiz şehrin yerelden kalkınma mücadelesini büyütmek, İzmir’in güçlü bir ekonomiye sahip olmasını sağlayarak şehrimizi dirençli kılmaktır. Refahı artırıp bunu tüm kente adil şekilde bölüştürmeyi, yola çıkarken en üst vizyonumuz olarak tarif etmiştik. Bunu sağlamak için aralık vermeden çalışıyoruz. Dünyadaki gelişmeleri sadece izleyen değil, yeni değerler üreterek tüm dünyaya pazarlayabilen bir kent ekonomisi oluşturmanın çabası içerisindeyiz” diye konuştu.

Özgener: “İzmir'in katkısı 1,4 milyar dolar”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, “Tekstil ürünleri ve tüm alt gruplarına ait ihracat hacmi, sadece şehrimiz için değil ülkemiz için de oldukça önemli. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre tekstil ve alt grupları birlikte ele alındığında 2020 yılında 24,5 milyar dolar ile en fazla ihracat yapılan ikinci sektör olurken, 2021 yılının ilk 10 ayında geçen yılın rekoru çoktan kırıldı. 25 milyar dolar bir hacme ulaştı. İzmir'in katkısı 2021 yılının ilk 10 ayı itibariyle 1,4 milyar dolar. Önemli bir katkı ama geliştirmeye açık olduğunu kabul etmeliyiz” diye konuştu.