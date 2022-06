Soyer'den festivale davet: İzmir, sinema üssü haline gelecek

02 Haziran 2022 Perşembe, 09:34

Festivalin Düzenleme Kurulu Başkanlığı’nı da yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Birçok İzmirli gibi ben de İzmir’de ulusal ve uluslararası nitelikte bir sinema festivalinin eksikliğini hissediyordum. Bu nedenle şehrimizin dokusuna uygun, sinema ve İzmir’i yan yana getirecek bir etkinliği temel önceliklerimiz arasına koyduk. Yalnızca şehrimizin Belediye Başkanı değil, bir sanatsever olarak da çok önemsediğim bu festivalin hayata geçirilmesi ne mutlu ki bize nasip oldu. Bu nedenle son derece gururlu ve mutluyum. Göreceksiniz; doğal platoları, tarihi mekânları ve kolay ulaşım imkânlarıyla İzmir çok kısa sürede sinema sektörünün merkez üssü haline gelecek. İstiyoruz ki İzmir’in her sokağı, caddesi, semti sinemanın büyülü dünyasıyla, müziğin insanı arındıran sesiyle hemhal olsun. Ve sanat, İzmi r’in kadim dokusuyla, olağan güzelliğiyle tamamen bütünleşsin” dedi.

Son dönemde yaşanan konser yasaklarına da değinen Tunç Soyer, şöyle konuştu: “Konser ve etkinlik yasaklarıyla yaşam tarzına ve sanata müdahale edilen günler çok yakında son bulacak. Bunun için hep birlikte çalışmaya ve sanatı savunmaya devam edeceğiz. Sinemanın ve müziğin iyileştirici gücüne duyduğum inançla hepinizi İzmir’deki festivalimize katılmaya davet ediyorum.”

"İZMİR FESTİVAL YAPMAK İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN"

Festivalin Yönetmenliği yapan Vecdi Sayar ise “bir çok ilde festival yaptım. Dünyanın bir çok yerinde festival takip ettim. Şunu çok net söyleyebilirim ki İzmir bir festival yapmak için son derece uygun bir yer. Adeta festival için biçilmiş kaftan. Başta İzmirli sinema severler olmak üzere herkesi festivali takip etmeye, onu sahiplenmeye ve büyütmeye davet ediyorum” açıklamasında bulundu. Festival içeriği ve programı hakkında da bilgi veren Vecdi Sayar festivale dair bütün bilgileri paylaştı:

Avusturya Başkonsolosluğu, Goethe Institut, Institut français, İtalya Büyükelçiliği ve İzmir İtalya Konsolosluğu, İspanya Büyükelçiliği, Cervantes Enstisütü, Yunanistan Melina Mercouri Vakfı, İZELMAN ve İZFAŞ’ın yanı sıra bazı özel kuruluşların destekleri ile gerçekleşecek Festivalin Düzenleme Kurulu Başkanlığını Tunç Soyer, Festival Yönetmenliğini Vecdi Sayar üstleniyor. Kültür Sanat Daire Başkanı Kadir Efe Oruç ise Festival İdari Direktörü. Festivalin bu yılki afişi ressam ve müzisyen Ayşegül Yeşilnil’in imzasını taşıyor. Festival ödül heykelciği heykeltraş Sema Topaç, festival jenerik filmi ise Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü tarafından tasarlandı.

ZÜLFÜ LİVANELİ FİLM MÜZİKLERİ İLE AÇILIŞ KONSERİ

Festivalin açılışı 10 Haziran 2022 akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Rengim Gökmen yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası’nın seslendireceği Zülfü Livaneli film müzikleri konseri ile yapılacak. Festival kapsamında, 2 açık, 5 kapalı, toplam 7 mekanda gösterilecek filmlerin yanı sıra, söyleşiler, konserler ve Müzik Temalı Kısa Film Geliştirme Atölyesi yer alacak. Atölyeye katılacak 10 film bir proje yarışması ile belirlendi. Atölye katılımcılarına 5.000’er TL verilecek. Proje sahipleri Festivalde beş gün süresince Kısa Film Proje Yarışması’nın seçici kurul üyeleri Işıl Özgentürk, Tahsin İşbilen, Cumhur Bakışkan, Nihat Durak, Hilmi Etikan, Vecdi Sayar ve Prof. Lale Kabadayı’nın danışmanlığında gerçekleşecek atölyenin ardından filmlerini çekecekler. Filmler tamamlanıp, önümüzdeki yılın festivalinde gösterildiğinde filmlerin yönetmenlerine ikinci bir 5.000 TL verilecek.

15 Haziran’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “Nosferatu”nun 100. Yılı nedeniyle, Goethe Enstitüsü katkılarıyla ‘Caz Eşliğinde Sessiz Film’ başlıklı bir gösteri düzenlenecek. Almanya’dan gelecek Küspert & Kollegen sessiz filme eşlik edecek. 19 Haziran’daki Kapanış ve Ödül töreninde ise Nino Rota Ensemble film müziklerinden oluşan bir dinleti sunacak.

Festivalin Onur Ödülleri, bu yıl ünlü film müziği bestecileri Zybigniew Preisner ile besteci-yönetmen Zülfü Livaneli’ye veriliyor. Ustalara Saygı bölümünde Alexandre Desplat ve Carlos Saura filmleri yer alıyor. ‘Anılarına’ bölümünde Metin Bükey, Mikis Theodorakis ve Nino Rota’nın müziklerini yaptığı filmler gösterilecek. Emek Ödüllerinin sahipleri ise, sinema ve müzik yazarı Atilla Dorsay ile müzik ve ses tasarımı alanındaki çalışmaları ve arşivciliği ile tanınan Necip Sarıcı olacak.

10 FİLM YARIŞACAK

Yarışan filmlerden:

9.75 / Uluç Bayraktar, Beni Sevenler Listesi /Emre Erdoğdu, Ela ile Hilmi ve Ali /Ziya Demirel, Gölgeler İçinde /Erdem Tepegöz, Kerr /Tayfun Pirselimoğlu, Kumbara / Ferit Karol, Sardunya /Çağıl Bocut, Sen Ben Lenin /Tufan Taştan, Zin ve Ali’nin Hikayesi /Mehmet Ali Konar, Zuhal /Nazlı Elif Durlu.

JÜRİ BAŞKANI ERDEN KIRAL

Erden Kıral başkanlığında, Biket İlhan, Ebru Şeremetli, Güldiyar Tanrıdağlı, İzzet Öz, Selen Uçer ve Selva Erdener’den oluşan Jüri, En İyi Film / Jüri Özel Ödülü / En İyi Kadın Oyuncu / En İyi Erkek Oyuncu/En İyi Özgün Müzik / En İyi Şarkı/En İyi Ses Tasarımı dallarında ‘Kristal Flamingo’ ödüllerini belirleyecek. Festivalin Büyük Ödülü 100.000 TL yapımcı ile yönetmen arasında paylaştırılacak. Diğer dallarda ödül kazananlara da 10.000’er TL akçalı ödül verilecek.

Televizyon dizilerinde müzik kullanımı da, Serdar Kalafatoğlu (besteci), Alican Sekmeç (araştırmacı yazar), Burak Göral (sinema yazarı, senarist), Elçin Yahşi (TV Eleştirmeni), Nezih Ünen (yönetmen, müzisyen), Özlem Özdemir (TV dizi dergisi yöneticisi) ve Tuğçe Madayanti Dizici (sinema-TV yazarı) tarafından değerlendirilerek, bu dallardaki ‘Kristal Flamingo’ sahipleri belirlenecek. Bu dallarda ödül kazananlara da 10.000’er TL akçalı ödül verilecek.

Festivalin Özel Gösterimler bölümünde, Cem Kaya’nın “Aşk, Mark ve Ölüm”, Andreas Dresen’in “Rabiye KurnazGeorge W. Bush’a Karşı, Pablo Larrain’in “Spencer”, Carla Simon’un “Alcarras“, Canan Gerede’nin “Aşk Ölümden Soğuktur”, Orhan M. Arıburnu, Sami Ayanoğlu, Cahide Sonku’nun “Beklenen Şarkı”, Nisan Dağ’ın “Bir Nefes Daha”, Derviş Zaim’in “Flaşbellek” filmleri yer alıyor.

‘100 Yıllık Efsane: Judy Garland’ bölümünde, yıldızınünlü filmleri “Oz Büyücüsü”, “Bir Yıldız Doğuyor” ile Rupert Gould’un “Judy” adlı filmi gösterilecek.

MUBI desteği gerçekleştirilecek ve filmlerde özgün müziğin önemini vurgulayanbölümde ise şu filmler yer alıyor: “Azor” / Andreas Fontana, “Benedetta” / Paul Verhoeven, “Büyük Özgürlük” / Sebastian Meis, “Cryptozoo” / Dash Shaw, “Gökyüzüne Baktığımızda Ne Görüyoruz?” / Aleksandre Koberidze, “Kuzu” / Valdimar Johannsson, “Küçük Anne” / Céline Sciamma, “Lingui” / Mahamat Saleh Haroun, “Ter” / Magnus von Horn, “Titane” / Julia Ducournau.

Hayat Bir Şarkıdır başlıklı bölümde, “Annette” / Leos Carax, “Casablanca Beats” / Nabil Ayouch, “Django Melodies / Etienne Comar, “Felicité” / Alain Gomis, “Hayatımın Şarkısı” (LaFamille Belier) / Eric Lartigau, “İdol" / Hany Abu-Assad, “İsimlerin Şarkısı” / François Girard, “Keman / Francisco Vargas, “Mogul Mowgli” / Bassam Tariq, “Müzik” / Sia, “Piyano” / Jane Campion, “Radio Dreams” / Babak Jalali, “Son Konser” / Yaron Zilberman, “Stardust – David Before Bowie” / Gabriel Range.

Müziğin Yıldızları bölümünde, “Bohemian Rhapsody” / Bryan Singer, “Imagine: John Lennon” / Andrew Solt, “Kaldırım Serçesi” / Olivier Dahan, “Rocketman” / Dexter Fletcher , “Zappa” / Alex Winter filmleri yer alıyor.

Müzikaller Ölümsüzdür bölümünde, Robert Wise, Jerome Robbins’in yönettiği “Batı Yakasının Hikayesi “nin ilk versiyonu ile Steven Spielberg’in yeni versiyonunun yanı sıra, Milos Forman’ın “Hair”, Tom Hooper’ın “Cats”, Martin Scorsese’in “New York New York”, Victor Fleming’in “Oz Büyücüsü”, Robert Wise, Jerome Robbins’in “Yağmur Altında” (Singin’ in the Rain) gibi ünlü filmleri gösterilecek.

Festivalin Öyleyse Dans! bölümünde Ebru Şeremetli’nin yaptığı “An Kalır” belgeseli ile dans dünyasının ünlü yıldızlarının öykülerini konu alan kurmaca yapımlar.

Sesler ve Renkler bölümünde ise çocuklarınızla birlikte izleyebileceğiniz canlandırma filmleri var: Mamoru Hosoda’nın “Belle”, Garth Jennings’in “Sing”, Lee Unkrich, Adrian Molina’nın “Coco” gibi klasikler ve son Oscar’larda yarışan iki başyapıt yer alıyor: “Encanto: Sihirli Dünya” ile “Soul”.

Müziğin İzinde bölümünde bizden ve komşu ülkelerden belgeseller var: ‘EDE’ Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm, Kapıyı Açık Bırak, Maffy’s Jazz, Unkapanı: Bitmeyen Masal, Ada Sahillerinde 200 Yıl, Bu Şarkı Kimin, Bir Şarkının İzinde, Lav Eli, Kardeş Türküler ve Zülfü Livaneli.

Kısaca Müzik bölümünde ise Paris Operası tarafından yaptırılan 10 Kısa Film gösterilecek. Kimi kurmaca, kimi belgesel, kimi de canlandırma… Özetle, müziğin hangi türünden hoşlanıyorsanız hoşlanın, bu festival tam size göre…

Mekanlar: Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi , Ege Park-Cinema Pink, Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat, Karaca Sinema, Konak Sineması - Nazım Hikmet K.M, Kadifekale Gemisi Açıkhava Sineması – Göztepe, Kültürpark Açıkhava.