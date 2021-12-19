Süleyman Soylu: Para, makam, mülk bizi şımartıyor

19 Aralık 2021 Pazar, 07:56

Göç İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu tarafından, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla, ‘Kültürlerin Buluşma Noktası' adlı program düzenlendi. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Göç idaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Programda, birçok farklı milletten sanatçı, hem yörelerine ait dans figürleri sergiledi hem de şarkılar söyledi.

“HEPİMİZ GÖÇMENİZ”

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı;

"Biraz önce birbirinden hem güzel hem de anlamlı dakikalar yaşadık. Dünyayı gördük, Mevlana gibi birbirimize ulaştık, Yunus gibi birbirimizi anladık, birbirimizle tekrar tanıştık. Konuşurken aslında hepimiz göçmeniz dedik, hepimiz geçiyoruz çünkü Allah bize bir tebligat da bulunuyor"

“ÇOK VARLIK BİZİ ŞIMARTIYOR”

"Hüküm de mülkte Allah'ındır. Hiç unutmamak gerekir biz, hepimiz insanlık, milletin evlatlarıyız. Her zaman söylerim para, makam, mülk, çok varlık bizi şımartıyor. İnşallah bizleri şımartmadığı gibi, bizden sonra gelecek nesilleri de birbirine sırtını döndürmeyerek şımartmaz"