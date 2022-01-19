Süloğlu'nda yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı

Edirne'de yolcu otobüsünün tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İHA
19 Ocak 2022 Çarşamba, 10:49
Süloğlu'nda yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı
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Edirne'den Süloğlu ilçesine yolcu getiren, Süloğlu Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, Musabeyli köyü çıkışında yoldan çıktı.

Yaklaşık 2 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya uçan otobüs, yaklaşık 7 metre sürüklendikten sonra ön tekerleklerin toprağa saplanmasıyla durabildi.

Otobüste bulunan 8 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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