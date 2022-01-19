Süloğlu'nda yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı
Edirne'de yolcu otobüsünün tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Edirne'den Süloğlu ilçesine yolcu getiren, Süloğlu Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, Musabeyli köyü çıkışında yoldan çıktı.
Yaklaşık 2 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya uçan otobüs, yaklaşık 7 metre sürüklendikten sonra ön tekerleklerin toprağa saplanmasıyla durabildi.
Otobüste bulunan 8 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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