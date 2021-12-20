Sultanbeyli'de cip bariyere çarptı: 2 yaralı
Sultanbeyli, TEM Otoyolu Ankara istikameti Mecidiye Gişeleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu, Ankara istikameti Sultanbeyli Mecidiye Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZL 4738 plakalı cip, Mecidiye Gişeleri kavşağında bariyerlere çarptı.
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ve yanındaki kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri de kazada cipe saplanan bariyeri çıkarmak için uzun süre çalışma yaptı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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