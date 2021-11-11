Takvim'den Meral Akşener'e çirkin saldırı!

İktidara yakınlığıyla bilinen Takvim Gazetesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak bugünkü manşetine taşıdı. Akşener'in yüzünü buzlayan Takvim, 'Testi kırıldı' başlığını attı.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2021 Perşembe, 14:15
Takvim'den Meral Akşener'e çirkin saldırı!
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İktidara yakınlığıyla bilinen Takvim Gazetesi, bugün tartışma yaratacak bir manşetle çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan Takvim Gazetesi, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın "küfür" olayı üzerinden Akşener'i manşetine taşıyarak, "Testi kırıldı" başlığını kullandı.

Akşener'in yüzünü buzlayan Takvim, haberinde 5 soruluk Akşener cevaplı kutucuklara da yer verdi.



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