Tapuları yere attılar: ‘Kime rant sözü verildi?’

Yayınlanma: 28.12.2023 - 16:42

Güncelleme: 28.12.2023 - 16:42

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, Uygun Olmayan Alan ve Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu destekçisi yurttaşlar eylemlerine devam ediyor. Dün Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması okudu.

Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği eylemde basın açıklamasını platform yöneticilerinden Gülnaz Şenlenmiş okudu. "Artık dayanma gücümüz kalmadı. Depremden değil devlet kurumları tarafından mağdur olmaya başlanılmıştır. Yetkililerin yalanları ayyuka çıkmıştır” denilen açıklamada 10 ayı geçkin süredir yapıldığını iddia edilen çalışmaların daha 2 hafta önce başlamakla birlikte hala bir sonuca ulaştırılamadığı ortadadır’ ifadeleri kullanıldı.

Süreç yönetiminin devlet ciddiyeti ile bağdaşmadığına dikkat çekilen açıklamada yetkililere “Uygun olmayan alan denilen yerle ilgili kamuoyundan saklanan başka bir proje var mıdır? Bu alan kimlere söz verildi? Hangi iş insanına rant edilecek?’ soruları yöneltildi.

"YAPILANLARI UNUTMADAN SANDIĞA GİDECEĞİZ"

Eylemlerinin sonuç alınana dek süreceğini anımsatan platform üyelerinin açıklamasında, şu ifadeler de yer aldı:

“Bizler bu yolda platform olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız ve yapacağız. Yapılan her çalışmanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde bize yapılanları unutmayarak o sandıklara gideceğiz. Kahraman ilimize olan vefa borçlarının artık bir an önce ödenmesi bu insanların yıkılan güvenini geri kazanmaları gerektiğini bir kez daha bildirmek isteriz. Yerel ve ulusal siyasetçilerimizi ve kamu yöneticilerimizi bir an önce ciddiyete ve samimiyete davet ediyoruz.”

Açıklamanın ardından yurttaşlar, sürece tepki olarak tapu örneklerini yere attı.